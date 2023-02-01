Мобилизация в Украине - могут призвать мужчин с ограничениями по здоровью

В Украине могут мобилизовать мужчин даже с ограничениями по состоянию здоровья
В Украине могут призвать на войну мужчин, которые имеют ограничения по состоянию здоровья. Их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения.
Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre.
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Мобилизация в Украине
По словам Горбача, те военнообязанные, ограниченно пригодные к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения.
Также такие люди могут служить в учебных учреждениях Министерства обороны Украины в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, и в других небоевых подразделениях.
Напомним, что даже во время действия военного положения украинские военнослужащие имеют право уволиться со службы. Однако для этого нужны определенные обстоятельства.