Мобилизация в Украине - могут призвать мужчин с ограничениями по здоровью

Мобилизация в Украине

В Украине могут призвать на войну мужчин, которые имеют ограничения по состоянию здоровья. Их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre.

Мобилизация в Украине

По словам Горбача, те военнообязанные, ограниченно пригодные к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях обеспечения.

Также такие люди могут служить в учебных учреждениях Министерства обороны Украины в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, и в других небоевых подразделениях.

Напомним, что даже во время действия военного положения украинские военнослужащие имеют право уволиться со службы. Однако для этого нужны определенные обстоятельства.