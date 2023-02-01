Мобілізація в Україні можуть призвати чоловіків з обмеженнями по здоров'ю

Мобілізація в Україні

В Україні можуть призвати на війну чоловіків, які мають обмеження щодо стану здоров'я. Їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre.

Мобілізація в Україні

За словами Горбача, ті військовозобов'язані, обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення.

Також такі люди можуть служити у навчальних закладах Міністерства оборони України у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та в інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, що навіть під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають право звільнитися зі служби. Однак для цього потрібні певні обставини.