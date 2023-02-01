Мобілізація в Україні можуть призвати чоловіків з обмеженнями по здоров'ю

В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я
В Україні можуть призвати на війну чоловіків, які мають обмеження щодо стану здоров'я. Їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Centre.
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Мобілізація в Україні
За словами Горбача, ті військовозобов'язані, обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення.
Також такі люди можуть служити у навчальних закладах Міністерства оборони України у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та в інших небойових підрозділах.
Нагадаємо, що навіть під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають право звільнитися зі служби. Однак для цього потрібні певні обставини.