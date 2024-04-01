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В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты

1 апреля 2024 16:32
обновлено: 16:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
Тяжелый истребитель Су-34 с ракетой Х-59 "Овод". Фото из открытых источников
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об активности тактической авиации Воздушно-космических сил России, угрожающей Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской. Николаевской и Херсонской областях.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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По сообщению ВВС, боевые частоты российских истребителей (вероятно Су-35) впервые зафиксировали на востоке и юго-востоке страны.

В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
Источник: Telegram ВС ВСУ

В то же время второе звено машин активизировалось на северо-западном направлении. Общее количество самолетов уточняется. Мониторинговые каналы заявляют о возможности запуска управляемых авиаракет Х-59 "Овод", которые устанавливаются как на тяжелые истребители Су-30/33/34/35, так и на фронтовые бомбардировщики Су-24.

В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
Источник: Telegram ВС ВСУ

По состоянию на 16:41 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 16:41: одна из запущенных ракет надвигается на Кривой Рог.

В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
Источник: Telegram ВС ВСУ

Напомним, сегодня утром угроза от дронов-камикадзе охватила Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.  

В то же время вчера российские истребители запустили корректируемые авиабомбы  КАБ-1500, из-за чего сирены прозвучали в Харьковской области.   

Украина
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
Сумская область
Кировоградская область
Полтавская область
Херсонская область
Николаевская область
воздушная тревога
война в Украине

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