В Украине объявлена воздушная тревога - каким регионам угрожают вражеские самолеты
В отдельных регионах Украины объявлена воздушная тревога . Сообщается об активности тактической авиации Воздушно-космических сил России, угрожающей Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской. Николаевской и Херсонской областях.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По сообщению ВВС, боевые частоты российских истребителей (вероятно Су-35) впервые зафиксировали на востоке и юго-востоке страны.
В то же время второе звено машин активизировалось на северо-западном направлении. Общее количество самолетов уточняется. Мониторинговые каналы заявляют о возможности запуска управляемых авиаракет Х-59 "Овод", которые устанавливаются как на тяжелые истребители Су-30/33/34/35, так и на фронтовые бомбардировщики Су-24.
По состоянию на 16:41 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 16:41: одна из запущенных ракет надвигается на Кривой Рог.
Напомним, сегодня утром угроза от дронов-камикадзе охватила Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
В то же время вчера российские истребители запустили корректируемые авиабомбы КАБ-1500, из-за чего сирены прозвучали в Харьковской области.
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