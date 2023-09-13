Воздушная тревога в Украине 13 сентября — угроза баллистического вооружения

Запуск баллистической ракеты "Искандер". Фото: google

В среду, 13 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 13 сентября

Обновлено 12:15. Отбой опасности внедрения баллистического вооружения.

Сегодня, 13 сентября, ряд областей Украины "покраснел". В частности, тревогу объявили в следующих областях:

Черкасская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Кировоградская.

В Воздушных силах подчеркнули, что в регионах, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

Как известно, главными представителями баллистического вооружения в России есть три вида ракет: "Искандер", С-300, Точка-У.

Напомним, в ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 32 "шахеда".