Воздушная тревога в Украине 13 сентября — угроза баллистического вооружения

В Украине объявлена воздушная тревога: какая угроза
В среду, 13 сентября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили в воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 13 сентября
Обновлено 12:15. Отбой опасности внедрения баллистического вооружения.
Сегодня, 13 сентября, ряд областей Украины "покраснел". В частности, тревогу объявили в следующих областях:
- Черкасская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Кировоградская.
В Воздушных силах подчеркнули, что в регионах, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
Как известно, главными представителями баллистического вооружения в России есть три вида ракет: "Искандер", С-300, Точка-У.
Напомним, в ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 32 "шахеда".