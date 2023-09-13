Повітряна тривога в Україні 13 вересня — загроза балістичного озброєння

Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: google

У середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 12:15. Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Сьогодні, 13 вересня, низка областей України "почервоніла". Зокрема, тривогу оголосили у таких областях:

Черкаська,

Полтавська,

Сумська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Кіровоградська.

У Повітряних силах наголосили, що в регіонах, де оголошена тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.

Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет: "Іскандер", С-300, Точка-У.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищити 32 "шахеди".