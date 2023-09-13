Повітряна тривога в Україні 13 вересня — загроза балістичного озброєння

В Україні оголошено повітряну тривогу: яка загроза
У середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні 13 вересня
Оновлено 12:15. Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Сьогодні, 13 вересня, низка областей України "почервоніла". Зокрема, тривогу оголосили у таких областях:
- Черкаська,
- Полтавська,
- Сумська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Кіровоградська.
У Повітряних силах наголосили, що в регіонах, де оголошена тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.
Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет: "Іскандер", С-300, Точка-У.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищити 32 "шахеди".