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В Україні оголошено повітряну тривогу: яка загроза

13 вересня 2023 11:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 13 вересня — загроза балістичного озброєння
Запуск балістичної ракети "Іскандер". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 13 вересня, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Оновлено 12:15. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Сьогодні, 13 вересня, низка областей України "почервоніла". Зокрема, тривогу оголосили у таких областях:

  • Черкаська,
  • Полтавська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Кіровоградська.

У Повітряних силах наголосили, що в регіонах, де оголошена тривога, є загроза застосування балістичного озброєння. 

скріншот

Як відомо, головними представниками балістичного озброєння в Росії є три види ракет: "Іскандер", С-300, Точка-У. 

повітряна тривога в Україні 12 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищити 32 "шахеди".

 

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