В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза баллистики
29 августа 2023 11:14
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: nationalinterest org
В Украине раздается воздушная тревога. Угроза для восточных и южных регионов.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
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"Внимание! Восточные, юго-восточные регионы Украины — угроза применения баллистического вооружения!", — отметили в сообщении.
Где есть угроза
В настоящее время угроза для Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.
Напомним, 27 августа враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской общины погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.