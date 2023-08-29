В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: nationalinterest org

В Украине раздается воздушная тревога. Угроза для восточных и южных регионов.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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"Внимание! Восточные, юго-восточные регионы Украины — угроза применения баллистического вооружения!", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Где есть угроза

В настоящее время угроза для Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Карта воздушных тревог

Напомним, 27 августа враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской общины погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.