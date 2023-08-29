В низці областей України оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

Запуск ракети. Ілюстративне фото: nationalinterest org

В Україні лунає повітряна тривога. Загроза є для східних та південних регіонів.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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"Увага! Східні, південно-східні регіони України — загроза застосування балістичного озброєння!", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Де триває загроза

Наразі загроза є для Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, протягом 27 серпня ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району. Під час атаки по с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння.