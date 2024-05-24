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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая опасность

24 мая 2024 20:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая опасность
Российский истребитель в небе. Фото иллюстративная: wikipedia.org
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве и всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МИГ-31К.

Военные призывали всех гражданских находиться в укрытиях или других безопасных местах. Пока сохраняется высокий уровень ракетной опасности.

карта
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупантов ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.

Киев
война
Украина
воздушная тревога
истребитель
ракетный удар

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