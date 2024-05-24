В Украине объявили масштабную воздушную тревогу — какая опасность

Российский истребитель в небе. Фото иллюстративная: wikipedia.org

В Киеве и всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МИГ-31К.

Военные призывали всех гражданских находиться в укрытиях или других безопасных местах. Пока сохраняется высокий уровень ракетной опасности.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупантов ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.