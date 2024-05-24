В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — яка небезпека
В Києві та усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МІГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
На усій території України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МІГ-31К.
Військові закликали усіх цивільних перебувати в укриттях або інших безпених місцях. Наразі зберігається високий рівень ракетної небезпеки.
Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.
Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.
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