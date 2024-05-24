В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — яка небезпека

Російський винищувач у небі. Фото ілюстративне: wikipedia.org

В Києві та усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МІГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

На усій території України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МІГ-31К.

Військові закликали усіх цивільних перебувати в укриттях або інших безпених місцях. Наразі зберігається високий рівень ракетної небезпеки.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.