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В Украине объявили подозрение приспешнику Кадырова: в чем обвиняют спикера парламента Чечни

24 апреля 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине объявили подозрение приспешнику Кадырова: в чем обвиняют спикера парламента Чечни
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главе парламента Чечни Магомеду Даудову объявили подозрение. Он обвиняется в ряде преступлений против Украины, в частности, в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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Подготовка оккупационных подразделений

Спикеру парламента Чеченской Республики РФ сообщено о подозрении в совершении пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, распространению материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, осуществлении пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27, ч. 110). 2 ст.437 УК Украины).

Следствие выяснило, что этот чеченский чиновник с мая 2022 помогал готовить войска для использования их в боевых действиях на территории Украины.

Так, на территории поселка Ханкала и села Серноводское Чеченской республики под его руководством были организованы строительство и обеспечение военных городков для оккупационных частей.

Речь идет о 78 моторизированном полке спецназначения "Север-Ахмат", батальонах "Север-Ахмат", "Запад-Ахмат", "Восток-Ахмат", которые уже в сентябре 2022-го были переправлены в Украину, где приняли участие в оккупации части территории нашей страны.

Визит в Украину

Кроме того, с июля по ноябрь 2022-го председатель парламента Чечни неоднократно посещал оккупированные города Лисичанск и Попасную Луганской области, а также Мариуполь Донецкой области.

Он награждал военных преступников РФ и отмечал необходимость продолжения захватнической войны в Украине.

Напомним, что СБУ объявила подозрение самому лидеру Чечни Рамзану Кадырову еще в августе прошлого года.

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