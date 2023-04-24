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В Україні оголосили підозру поплічнику Кадирова: у чому звинувачують спікера парламенту Чечні

24 квітня 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні оголосили підозру поплічнику Кадирова: у чому звинувачують спікера парламенту Чечні
Спікер чеченського парламенту Магомед Даудов. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голові парламенту Чечні Магомеду Даудову оголосили підозру. Його звинувачують у низці злочинів проти України, зокрема, у пособництві у веденні агресивної війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

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Підготовка окупаційних підрозділів

Спікеру парламенту Чеченської Республіки РФ повідомлено про підозру у здійсненні пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, здійсненні пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.437 КК України).

Слідство з’ясувало, що цей чеченський чиновник з травня 2022 року допомагав готувати війська для використання їх у бойових діях на території України.

Так, на території селища Ханкала та села Серноводське Чеченської республіки під його керівництвом були організовані будівництвом і забезпечення військових містечок для окупаційних частин.

Йдеться про 78 моторизований полк спецпризначення "Північ-Ахмат", батальйони "Північ-Ахмат", "Захід-Ахмат", "Схід-Ахмат", які уже у вересні 2022-го були переправлені до України, де взяли участь у окупації частини території нашої країни.

Візит до України

Крім того, з липня по листопад 2022-го року голова парламенту Чечні неодноразово відвідував окуповані міста Лисичанськ та Попасну Луганської області, а також Маріуполь Донецької області.

Він нагороджував військових злочинців РФ і наголошував на необхідності продовження загарбницької війни в Україні.

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру самому лідеру Чечні Рамзану Кадирову ще у серпні минулого року.

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