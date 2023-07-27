Воздушная тревога в Украине 27 июля — угроза баллистических ракет

Воздушная тревога

В четверг, 27 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения (ракеты "Искандер", С-300, "Точка-У").

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 27 июля

К вечеру 27 июля в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога.

"Покраснели" следующие области:

Черкасская,

Кировоградская,

Николаевская,

Херсонская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Полтавская,

Харьковская.

Воздушная тревога на Украине 27 июля. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет. В частности, "Искандеров", С-300 и "Точка-У".

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