Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине объявили воздушную тревогу: угроза ракетного обстрела arrow

В Украине объявили воздушную тревогу: угроза ракетного обстрела

27 июля 2023 17:35
обновлено: 17:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 27 июля — угроза баллистических ракет
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 27 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения (ракеты "Искандер", С-300, "Точка-У").

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 27 июля

К вечеру 27 июля в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога.

"Покраснели" следующие области:

  • Черкасская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Запорожская,
  • Днепропетровская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.
воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 27 июля. Фото: скриншот

Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет. В частности, "Искандеров", С-300 и "Точка-У".

скриншот

скриншот

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз