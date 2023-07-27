Воздушная тревога в Украине 27 июля — угроза баллистических ракет

В Украине объявили воздушную тревогу: угроза ракетного обстрела
27 июля 2023 17:35
обновлено: 17:41
Воздушная тревога
В четверг, 27 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения (ракеты "Искандер", С-300, "Точка-У").
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога в Украине 27 июля
К вечеру 27 июля в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога.
"Покраснели" следующие области:
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Полтавская,
- Харьковская.
Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет. В частности, "Искандеров", С-300 и "Точка-У".
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