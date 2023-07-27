Повітряна тривога в Україні 27 липня — загроза балістичних ракет

Повітряна тривога

У четвер, 27 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння (ракети "Іскандер", С-300, "Точка-У").

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Надвечір 27 липня в низці областей України пролунала повітряна тривога.

"Почервоніли" наступні області:

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Полтавська,

Харківська.

Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: скріншот

Моніторингові канали та Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет. Зокрема, "Іскандерів", С-300 та "Точка-У".

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