Повітряна тривога в Україні 27 липня — загроза балістичних ракет

В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза ракетного обстрілу
27 липня 2023 17:35
оновлено: 17:41
Повітряна тривога
У четвер, 27 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння (ракети "Іскандер", С-300, "Точка-У").
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога в Україні 27 липня
Надвечір 27 липня в низці областей України пролунала повітряна тривога.
"Почервоніли" наступні області:
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Запорізька,
- Дніпропетровська,
- Полтавська,
- Харківська.
Моніторингові канали та Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет. Зокрема, "Іскандерів", С-300 та "Точка-У".
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