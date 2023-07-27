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В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза ракетного обстрілу

27 липня 2023 17:35
оновлено: 17:41
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Повітряна тривога в Україні 27 липня — загроза балістичних ракет
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 27 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння (ракети "Іскандер", С-300, "Точка-У").

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 27 липня

Надвечір 27 липня в низці областей України пролунала повітряна тривога. 

"Почервоніли" наступні області:

  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Запорізька,
  • Дніпропетровська,
  • Полтавська,
  • Харківська.
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: скріншот

Моніторингові канали та Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет. Зокрема, "Іскандерів", С-300 та "Точка-У".

скріншот

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