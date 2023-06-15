В Украине подготовят 10 тыс. операторов БпЛА для проекта "Армия дронов"

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

Началась масштабная подготовка 10 тысяч операторов БпЛА в рамках проекта "Армия дронов". Первый этап пройден — закончились как теоретические, так и практические занятия. Большинство из пилотов уже успешно выполняют боевые задания на фронте.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Второй этап обучения

Михаил Федоров рассказывает об инновационности второго этапа.

"Если до этого мы в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы. FPV — быстрые и маневренные, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы. типа украинского Аиста и польского FlyEye также демонстрируют отличные результаты — уничтожают оккупантов на всех участках фронта", — говорит Федоров.

Отмечается, что управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel научат 7600 операторов. Еще — 2 тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

Обучение — важная часть проекта Армия дронов. Только профессиональные операторы минимизируют сбивание дронов, их потери под влиянием РЭБ, а также эффективно управляют беспилотниками для разведки, корректировки артиллерии и уничтожения техники россиян.

"Армия дронов" готова оплатить обучение военным

Отмечается, что военный может выбрать одну из 26 частных школ, а "Армия дронов" оплатит его обучение.

"Чтобы поддержать развитие школ, во время второго этапа сможем заплатить им вдвое большую сумму за обучение операторов. Так бизнес будет вкладывать средства в развитие и масштабирование. Хотим, чтобы развитие БпЛА не только в производстве, но и в обучении стало частью образовательной программы государства", — написал Федоров.

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

В Украине подготовят 10 тысяч операторов БпЛА для проекта "Армия дронов". Фото: Михаил Федоров

Напомним, ранее мы писали, что в конце июня, а именно 24-25 числа, пройдет второй ежегодный хакатон Anti-Shahеd, на котором украинские разработчики смогут презентовать свои идеи для Сил безопасности и обороны Украины. За лучшее изобретение Минцифры предлагает контракт на миллион долларов США.

Добавим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и министром экономики Тийтом Риисалом. Основной темой разговора была поддержка, которую Эстония оказывала Украине, выделив более 1% своего ВВП в 2022 году.