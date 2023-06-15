В Украине подготовят 10 тыс. операторов БпЛА для проекта "Армия дронов"
Началась масштабная подготовка 10 тысяч операторов БпЛА в рамках проекта "Армия дронов". Первый этап пройден — закончились как теоретические, так и практические занятия. Большинство из пилотов уже успешно выполняют боевые задания на фронте.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Второй этап обучения
Михаил Федоров рассказывает об инновационности второго этапа.
"Если до этого мы в большинстве своем учили руководить коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории — FPV-дроны и самолеты-бомберы. FPV — быстрые и маневренные, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы. типа украинского Аиста и польского FlyEye также демонстрируют отличные результаты — уничтожают оккупантов на всех участках фронта", — говорит Федоров.
Отмечается, что управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel научат 7600 операторов. Еще — 2 тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.
Обучение — важная часть проекта Армия дронов. Только профессиональные операторы минимизируют сбивание дронов, их потери под влиянием РЭБ, а также эффективно управляют беспилотниками для разведки, корректировки артиллерии и уничтожения техники россиян.
"Армия дронов" готова оплатить обучение военным
Отмечается, что военный может выбрать одну из 26 частных школ, а "Армия дронов" оплатит его обучение.
"Чтобы поддержать развитие школ, во время второго этапа сможем заплатить им вдвое большую сумму за обучение операторов. Так бизнес будет вкладывать средства в развитие и масштабирование. Хотим, чтобы развитие БпЛА не только в производстве, но и в обучении стало частью образовательной программы государства", — написал Федоров.
Напомним, ранее мы писали, что в конце июня, а именно 24-25 числа, пройдет второй ежегодный хакатон Anti-Shahеd, на котором украинские разработчики смогут презентовать свои идеи для Сил безопасности и обороны Украины. За лучшее изобретение Минцифры предлагает контракт на миллион долларов США.
Добавим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и министром экономики Тийтом Риисалом. Основной темой разговора была поддержка, которую Эстония оказывала Украине, выделив более 1% своего ВВП в 2022 году.