В Україні підготують 10 тис. операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів"

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

Розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів". Перший етап пройдено — закінчилось як теоретичні, так і практичні заняття. Більшість із пілотів уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Другий етап навчання

Михайло Федоров розповідає про інноваційність другого етапу.

"Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV — швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати — знищують окупантів на всіх ділянках фронту", — каже Федоров.

Зазначається, що керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel навчать 7 600 операторів. Ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

Навчання — важлива частина проєкту Армія дронів. Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.

"Армія дронів" готова оплатити навчання військовим

Зазначається, що військовий може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а "Армія дронів" оплатить його навчання.

"Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування. Хочемо, щоб розвиток БпЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні став частиною освітньої програми держави", — написав Федоров.

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці червня, а саме 24-25 числа, пройде другий щорічний хакатон Anti-Shahеd, на якому українські розробники зможуть презентувати свої ідеї для Сил безпеки та оборони України. За найкращий винахід Мінцифри пропонує контракт на мільйон доларів США.

Додамо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом та міністром економіки Тійтом Ріїсалом. Основною темою розмови була підтримка, яку Естонія надавала Україні, виділивши понад 1% свого ВВП у 2022 році.