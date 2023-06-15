Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні підготують 10 тис. операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів" arrow

В Україні підготують 10 тис. операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів"

15 червня 2023 19:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Україні підготують 10 тис. операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів"
В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів". Перший етап пройдено — закінчилось як теоретичні, так і практичні заняття. Більшість із пілотів уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Другий етап навчання

Михайло Федоров розповідає про інноваційність другого етапу.

"Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV — швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати — знищують окупантів на всіх ділянках фронту", — каже Федоров.

Зазначається, що керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel навчать 7 600 операторів. Ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

Навчання — важлива частина проєкту Армія дронів. Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.

"Армія дронів" готова оплатити навчання військовим

Зазначається, що військовий може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а "Армія дронів" оплатить його навчання.

"Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування. Хочемо, щоб розвиток БпЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні став частиною освітньої програми держави", — написав Федоров.

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

 

В Україні підготують 10 тисяч операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів". Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці червня, а саме 24-25 числа, пройде другий щорічний хакатон Anti-Shahеd, на якому українські розробники зможуть презентувати свої ідеї для Сил безпеки та оборони України. За найкращий винахід Мінцифри пропонує контракт на мільйон доларів США.

Додамо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом та міністром економіки Тійтом Ріїсалом. Основною темою розмови була підтримка, яку Естонія надавала Україні, виділивши понад 1% свого ВВП у 2022 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB