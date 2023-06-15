В Україні підготують 10 тис. операторів БпЛА для проєкту "Армія дронів"
Розпочалася масштабна підготовка 10 тисяч операторів БпЛА в межах проєкту "Армія дронів". Перший етап пройдено — закінчилось як теоретичні, так і практичні заняття. Більшість із пілотів уже успішно виконують бойові завдання на фронті.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Другий етап навчання
Михайло Федоров розповідає про інноваційність другого етапу.
"Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV — швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки і польського FlyEye також демонструють чудові результати — знищують окупантів на всіх ділянках фронту", — каже Федоров.
Зазначається, що керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel навчать 7 600 операторів. Ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.
Навчання — важлива частина проєкту Армія дронів. Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.
"Армія дронів" готова оплатити навчання військовим
Зазначається, що військовий може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а "Армія дронів" оплатить його навчання.
"Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування. Хочемо, щоб розвиток БпЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні став частиною освітньої програми держави", — написав Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що наприкінці червня, а саме 24-25 числа, пройде другий щорічний хакатон Anti-Shahеd, на якому українські розробники зможуть презентувати свої ідеї для Сил безпеки та оборони України. За найкращий винахід Мінцифри пропонує контракт на мільйон доларів США.
Додамо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом та міністром економіки Тійтом Ріїсалом. Основною темою розмови була підтримка, яку Естонія надавала Україні, виділивши понад 1% свого ВВП у 2022 році.