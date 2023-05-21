Увольнение с военной службы 2023 — какие изменения планируют и кого будет касаться

В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан
Несмотря на военное положение в стране, украинские военнослужащие по определенным уважительным причинам могут уволиться со службы. Однако в скором времени в Украине может появиться еще одно основание, которое будет предоставлять защитникам такую возможность.
Об этом свидетельствует новый зарегистрированный законопроект №9301. Рассказываем, что это за документ и кто из военных будет иметь право на увольнение после его принятия.
Что известно о законопроекте №9301
Данный законопроект был зарегистрирован еще 15 мая текущего года.
Его авторы предлагают внести изменения в ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и новое основание для увольнения с военной службы.
Также в ст. 43 Закона предлагается установить норму, предусматривающую сохранение денежного довольствия в размере денежного довольствия, которое
военнослужащие получали:
- по предыдущим занимаемым должностям, к зачислению в распоряжение командиров, к моменту увольнения их с военной службы;
- или их возвращение на предыдущие должности;
- или назначения на другие должности военнослужащим, которые находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной во время действия особого периода и со времени введения военного положения.
Какое основание для увольнения с военной службы хотят ввести
Законопроект предусматривает увольнение военнослужащих в период военного положения по состоянию здоровья.
В пояснительной записке говорится, что уйти смогут те, кто по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК) будут признаны:
- непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
- временно непригодны к военной службе с пересмотром через 6 — 12 месяцев;
- ограниченно пригодны к военной службе (в случаях предусмотренных п. 12 ст. 23 Закона).
В содержании документа отмечается, что такие военнослужащие могут быть уволены со службы только с их согласия.
В пояснительной записке отмечается, что это изменение крайне важно, поскольку:
"По состоянию на данный момент количество военнослужащих, получивших травмы (ранения, контузии, увечья, заболевания) и по решению ВЛК, признанных непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными в военное время, значительно. Оснований для увольнения таких военнослужащих с военной службы нет".
Депутаты считают, что предоставление права на увольнение таким военнослужащим позволит улучшить эффективность и боеспособность частей ВСУ путем комплектования не имеющими ограничений по состоянию здоровья военнослужащими.
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