Звільнення з військової служби 2023 — які зміни планують та кого стосуватиметься

Військова служба в Україні. Фото: Новини.LIVE

Попри воєнний стан в країні, українські військовослужбовці за певних поважних причин можуть звільнитися зі служби. Проте незабаром в Україні може з'явитися ще одна підстава, яка надаватиме захисникам таку можливість.

Про це свідчить новий зареєстрований законопроєкт №9301. Розповідаємо, що це за документ і хто з військових матиме право на звільнення після його ухвалення.

Читайте також:

Що відомо про законопроєкт №9301

Даний законопроєкт був зареєстрований ще 15 травня поточного року.

Його автори пропонують внести зміни до ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та запровадити нову підставу для звільнення з військової служби.

Також у ст. 43 Закону пропонується встановити норму, яка передбачає збереження грошового забезпечення в розмірі грошового забезпечення, яке

військовослужбовці отримували:

за попередніми займаними посадами, до зарахування в розпорядження командирів, до моменту звільнення їх з військової служби;

або їх повернення на попередні посади;

або призначення на інші посади тим військовослужбовцям, які перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою під час дії особливого періоду та з часу введення воєнного стану.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: google.com

Яку підставу для звільнення з військової служби хочуть запровадити

Законопроєкт передбачає звільнення військовослужбовців у період воєнного стану за станом здоров’я.

В пояснювальній записці говориться, що піти зможуть ті, хто за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) будуть визнані:

не придатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні до військової служби з переоглядом через 6 — 12 місяців;

обмежено придатні до військової служби (у випадках передбачених п. 12 ст. 23 Закону).

У змісті документа зазначається, що такі військовослужбовці можуть бути звільненні зі служби лише за їх згодою.

У пояснювальній записці зазначається, що ця зміна вкрай важлива, оскільки:

"Станом на теперішній час кількість військовослужбовців що отримали травми (поранення, контузії, каліцтво, захворювання) та за рішенням ВЛК, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, значна. Підстав для звільнення таких військовослужбовців з військової служби немає".

Депутати вважають, що надання права на звільнення таким військовослужбовцям дозволить покращити ефективність та боєздатність частин ЗСУ шляхом комплектування військовослужбовцями що не мають обмежень за станом здоров’я.

Нагадаємо, ми писали, за якими причинами можна звільнитися з військової служби та що необхідно зазначити в рапорті обов'язково.

Раніше ми розповідали, хто може служити після 60 років та який вік граничний.

Також ми повідомляли, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають. За законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю.