В Украине нужен call-центр для раненых, — аэроразведчик "Джигит"

Аэроразведчик Артур. Фото: "Український свідок"

Раненым военным после войны в тылу нужна поддержка. Такую поддержку им могли бы оказать специальные call-центры.

Об этом сообщил проект "Український свідок".

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После Евромайдана – на войну. Дважды

В новом видеосюжете от "Українського свідка" о своей жизни и войне рассказал аэроразведчик 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха Артур, позывной "Джигит".

Он рассказал, что во время революции достоинства служил в милиции, но затем перешел на сторону протестующих — а после Евромайдана пошел воевать.

Из армии он демобилизовался после прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений. "Все были настроены на то, чтобы защищать страну, — вспомнил Артур. — А потом выходит президент и говорит: прекратить огонь. Тогда у меня внутри вроде бы все умерло" .

После начала полномасштабной войны Артур снова вернулся в армию, отправив семью за границу. Несколько раз он чудом выжил — скажем, упавшая у него перед лицом мина просто не взорвалась.

Спасение раненых в тылу

Артур отметил серьезность проблемы социализации тех тяжелораненых военных, которые возвращаются в тыл.

"Некоторые ребята звонят и говорят: братец, я больше не могу, — рассказал Артур. — Ты разговариваешь с ним час, потом звонишь, спрашиваешь у родственников: где он? А тебе говорят — повесился".

Аэроразведчик Артур (позывной "Джигит")

Фото: "Украинский свидетель"

Для этого, по мнению аэроразведчика, нужны специальные call-центры, которые будут заботиться о дальнейшей, послевоенной судьбе раненых.

"Предположим, я ветеран, у которого нет рук. Я сижу дома один. Кто мне позвонит? Все мои друзья там [на фронте], половины из них уже нет в живых. Мы же можем создать call-центр, который будет звонить и спрашивать: ребята, как у вас дела? Поехали на шашлыки, давайте в гости к вам заедем. Просто звонить и спрашивать как дела — этого будет достаточно", — уверен "Джигит".

Напомним, в июне украинские медики из Львова рассказали о результатах уникального в истории украинской медицины остеоинтеграционного протезирования. Первым пациентом, которому провели подобную операцию в нашей стране, стал защитник, потерявший на войне обе ноги.