В Україні потрібен call-центр для поранених, — аеророзвідник "Джигіт"

Аеророзвідник Артур. Фото: "Український свідок"

Пораненим військовим після війни, у тилу, потрібна підтримка. Таку підтримку їм могли б надати спеціальні call-центри.

Про це повідомив проєкт "Український свідок".

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У новому відеосюжеті від "Українського свідка" про своє життя та війну розповів аеророзвідник 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха Артур, позивний "Джигіт".

Він розказав, що під час Революції гідності служив у міліції, але потім перейшов на бік протестувальників — а після Євромайдану пішов воювати.

З армії він демобілізувався після припинення бойових дій і підписання мирних угод. "Всі були налаштовані на те, аби захищати країну, — пригадав Артур. — А потім виходить президент і каже: припинити вогонь. Тоді в мене всередині ніби все вмерло".

Після початку повномасштабної війни Артур знову повернувся до армії, відправивши сім'ю за кордон. Кілька разів він дивом вижив — скажімо, міна, яка впала у нього перед обличчям, просто не вибухнула.

Порятунок поранених в тилу

Артур наголосив на серйозності проблеми соціалізації тих важкопоранених військових, які повертаються в тил.

"Деякі хлопці дзвонять і кажуть: братан, я більше не можу, — розповів Артур. — Ти розмовляєш із ним годину, згодом дзвониш, питаєш у родичів: де він? А тобі кажуть — повісився".

Аеророзвідник Артур (позивний "Джигіт")

Фото: "Український свідок"

Для цього, на думку аеророзвідника, потрібні спеціальні call-центри, які будуть опікуватися подальшою, повоєнною долею поранених.

"Припустимо, я ветеран, у якого немає рук. Я сиджу вдома один. Хто мені подзвонить? Всі мої друзі там [на фронті], половини з них вже немає в живих. Ми ж можемо створити call-центр, який буде дзвонити та питати: хлопці, як у вас справи? Поїхали на шашлики, давайте в гості до вас заїдемо. Просто дзвонити та питати як справи - цього буде достатньо", — упевнений "Джигіт".

Нагадаємо, у червні українські медики зі Львова розповіли про результати унікального в історії української медицини остеоінтеграційного протезування. Першим пацієнтом, якому провели подібну операцію в нашій країні, став захисник, який втратив на війні обидві ноги.