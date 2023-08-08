В Украине мощно ответили РФ на видео с летящей матрешкой
Украинцы создали мощный видеоответ на мультяшный пропагандисткий ролик РФ. В российском видео матрешка бьет по монументу в Киеве "Родина-Мать".
Видеоответ создал Алекс Сторожук.
Пропагандистский ролик РФ
В российском мультике матрешка атакуети "Родину-Мать". Когда игрушка попадает в обновленный тризубец, то он рассыпается на обломки и появляется советский серп и молот.
Ответ украинцев
В украинском видео боец Вооруженных сил Украины бьет ногой эту матрешкой и она отлетает прямо в Кремль. После попадания, Кремль взрывается.
Видеоролик создал Алекс Сторожук с ником dude.rec
Напомним, что в воскресенье утром, 6 августа, тризуб на монументе "Родина-мать" уже подняли к щиту.
Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, как к монументу "Родина-мать" привезли украинский тризуб.