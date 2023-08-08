В Украине мощно ответили РФ на видео с летящей матрешкой

Боец ВСУ ударяет ногой по матрешке в сторону Кремля. Фото: скриншот

Украинцы создали мощный видеоответ на мультяшный пропагандисткий ролик РФ. В российском видео матрешка бьет по монументу в Киеве "Родина-Мать".

Видеоответ создал Алекс Сторожук.

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В российском мультике матрешка атакуети "Родину-Мать". Когда игрушка попадает в обновленный тризубец, то он рассыпается на обломки и появляется советский серп и молот.

Ответ украинцев

В украинском видео боец Вооруженных сил Украины бьет ногой эту матрешкой и она отлетает прямо в Кремль. После попадания, Кремль взрывается.

Видеоролик создал Алекс Сторожук с ником dude.rec

Напомним, что в воскресенье утром, 6 августа, тризуб на монументе "Родина-мать" уже подняли к щиту.

Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, как к монументу "Родина-мать" привезли украинский тризуб.