В Україні потужно відповіли РФ на відео з матрьошкою, що летить

Боєць ЗСУ вдаряє ногою по матрьошці у бік Кремля. Фото: скриншот

Українці створили потужну відеовідповідь на мультяшний пропагандистський ролик РФ. У російському відео матрьошка б'є за монументом у Києві "Батьківщина-Мати".

Відеовідповідь створив Алекс Сторожук.

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У російському мультику матрьошка атакує "Батьківщину-Мати". Коли іграшка потрапляє в оновлений тризуб, він розсипається на уламки й з'являється радянський серп і молот.

Відповідь українців

В українському відео боєць Збройних сил України б'є ногою цією матрьошкою і вона відлітає просто до Кремля. Після влучення Кремль підривається.

Відеоролик створив Алекс Сторожук із ніком dude.rec

Нагадаємо, що в неділю вранці, 6 серпня, тризуб на монументі "Батьківщина-мати" вже підняли до щита.

Також ми писали, що раніше у мережі з'явилося відео, як до монумента "Батьківщина-мати" привезли український тризуб.