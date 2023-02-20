Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Украине повестки будут выдавать под видеозапись, — Гуменюк arrow

В Украине повестки будут выдавать под видеозапись, — Гуменюк

20 февраля 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вручение повесток в Украине будут выдавать на видеокамеры
Военкоматы в Украине
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видеозапись.

Об этом заявила руководительница пресс-центра Оперативного Командования "Юг" Наталия Гуменюк.

Читайте также:

Повестки под видеозапись

По словам Гуменюк, что по последнему инциденту вручения повестки в Одессе было начато служебное расследование, в рамках которого изучается "полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы".

"Каждая группа снаряжается бодикамерами. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но, понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", — уточнила она.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, которые находятся за границей, вручать повестки.

Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

18:33 Звезда сериала "Сексуальное образование" от Netflix не вернется в шоу в пятом сезоне

18:31 Джо Байден заявил, что путин "ошибался" по поводу войны в Украине

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

18:18 Сергей Ребров в сборной Украины: о чем тренер договорился с УАФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:13 "Старик и банда наркоманов": Медведева порвало из-за визита Байдена в Украину

18:04 Анна Тринчер подписала брачный договор с мужем, блогером Волошиным: кто настоял

18:02 Резников рассказал, когда может состояться следующий "Рамштайн"

18:00 В Киевской области 21 февраля не будут выключать свет — ДТЭК

17:46 Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории

Новина з відео

18:40 Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

Новина з відео

17:09 Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием

Новина з відео

15:59 Чарльз III встретился с украинскими военными, которые проходят обучение в Великобритании

Новина з відео

14:03 "Ощущаем поддержку": Зеленский поделился кадрами прибытия Байдена в Киев

Новина з відео

13:37 Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:03 Верка Сердючка зажгла в Испании на сцене с одиозным российским актером Алексеем Паниным

Срочная новость

12:21 Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Срочная новость

12:05 В Киеве на Михайловской площади заметили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​Россияне сосредоточили в Луганской области большое количество войск, возможно, под какую-то дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Неужели Байден? Центр Киева перекрыли, на дорогах заметили кортеж дипломатии США

Рік великої війни

18:20 По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному

17:00 "Байден ненастоящий, тревога фальшивая!": как реагировали в россии на визит президента США в Киев

12:42 АТБ и киевское мороженое: соцсети взорвались мемами в честь приезда Байдена в Украину

Рік великої війни

10:00 "Каждый может спасти чью-то жизнь": Харьковскому центру крови нужно больше доноров

18:00 Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

Актуальное по теме

None 20 Февраль 18:43

Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки

None 20 Февраль 18:32

Звезда сериала "Сексуальное образование" от Netflix не вернется в шоу в пятом сезоне

None 20 Февраль 18:45

Джо Байден заявил, что путин "ошибался" по поводу войны в Украине

None 20 Февраль 18:40

Сергей Ребров в сборной Украины: о чем тренер договорился с УАФ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB