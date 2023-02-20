Вручение повесток в Украине будут выдавать на видеокамеры

В Украине повестки будут выдавать под видеозапись, — Гуменюк
Сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки начнут выдавать бодикамеры. Это сделано для того, чтобы выдавать повестки под видеозапись.
Об этом заявила руководительница пресс-центра Оперативного Командования "Юг" Наталия Гуменюк.
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Повестки под видеозапись
По словам Гуменюк, что по последнему инциденту вручения повестки в Одессе было начато служебное расследование, в рамках которого изучается "полный формат видео, которое есть, в частности, на бодикамерах, которыми снаряжены эти группы".
"Каждая группа снаряжается бодикамерами. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но, понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если таковая возникла", — уточнила она.
Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, которые находятся за границей, вручать повестки.
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