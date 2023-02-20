Вручення повісток в Україні видаватимуть на відеокамери

Військкомати в Україні

Співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть видавати бодікамери. Це зроблено для того, щоб видавати повістки під відеозапис.

Про це заявила керівниця пресцентру Оперативного Командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Повістки під відеозапис

За словами Гуменюк, за останнім інцидентом вручення повістки в Одесі було розпочато службове розслідування, в рамках якого вивчається "повний формат відео, яке є, зокрема, на бодікамерах, якими споряджені ці групи".

"Кожна група споряджається бодікамерами. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов'язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використовували це як спосіб застереження для того, щоб об'єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо така виникла", — уточнила вона.

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.

Раніше ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону.