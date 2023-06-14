Ракета в небе. Фото: google.com

В среду, 14 июня, около 20:10 Украина начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза ракетных обстрелов.

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Воздушная тревога в Украине 14 июня

К вечеру 14 мая в Украине началась воздушная тревога. "Покраснели" абсолютно все регионы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:30. Фото: скриншот

Мониторинговые группы сообщают о взлете МиГ-31К. Как известно, именно этот самолет носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Обновлено 20:45. Отбой тревоги в Винницкой области и Киеве.

Отбой воздушной тревоги. Фото: скриншот

Обновлено 20:46 — 20:48. Отбой воздушной тревоги в других областях.

Отбой воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе – смотрите в материале.