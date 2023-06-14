Вказівник бомбосховища. Фото: google.com

У середу, 14 червня, близько 20:10 Україно почала ширитись повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.

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Повітряна тривога в Україні 14 червня

Надвечір 14 травня в Україні почалась повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно усі регіони.

Мапа повітряних тривог станом на 20:30. Фото: скріншот

Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К. Як відомо, саме цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Оновлено 20:45. Відбій тривоги у Вінницькій області та Києві.

Відбій повітряної тривоги. Фото: скріншот

Оновлено 20:46 — 20:48. Відбій повітряної тривоги в усіх інших областях.

Відбій повітряної тривоги. Фото: скріншот

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.