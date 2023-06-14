В Україні повітряна тривога: яка небезпека
У середу, 14 червня, близько 20:10 Україно почала ширитись повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.
Новини.LIVE зібрали усю інформацію.
Повітряна тривога в Україні 14 червня
Надвечір 14 травня в Україні почалась повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно усі регіони.
Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К. Як відомо, саме цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.
Оновлено 20:45. Відбій тривоги у Вінницькій області та Києві.
Оновлено 20:46 — 20:48. Відбій повітряної тривоги в усіх інших областях.
Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.