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В Україні повітряна тривога: яка небезпека

14 червня 2023 20:45
оновлено: 20:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 14 червня
Вказівник бомбосховища. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 14 червня, близько 20:10 Україно почала ширитись повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу. 

Новини.LIVE зібрали усю інформацію.

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Повітряна тривога в Україні 14 червня

Надвечір 14 травня в Україні почалась повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно усі регіони.

повітряна тривога
Мапа повітряних тривог станом на 20:30. Фото: скріншот

Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К. Як відомо, саме цей літак носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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Оновлено 20:45. Відбій тривоги у Вінницькій області та Києві.

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Відбій повітряної тривоги. Фото: скріншот

Оновлено 20:46 — 20:48. Відбій повітряної тривоги в усіх інших областях.

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Відбій повітряної тривоги. Фото: скріншот

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

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