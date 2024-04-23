Воздушная тревога в Украине утром 23 апреля — какая угроза

В Украине воздушная тревога — какая угроза
23 апреля 2024 07:29
Воздушная тревога
Воздушная тревога во вторник, 23 апреля, охватила половину областей. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил и мониторинговые каналы.
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В части Украины объявлена воздушная тревога.
В воздушных силах сообщают об угрозе баллистики.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. В городе работала ПВО.
Кроме того, враг направил удар на Одессу. Так, пострадали семь человек, из них — двое детей. Повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14 квартирах.
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