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В Украине воздушная тревога — какая угроза

23 апреля 2024 07:29
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Воздушная тревога в Украине утром 23 апреля — какая угроза
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Воздушная тревога во вторник, 23 апреля, охватила половину областей. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил и мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине утром 23 апреля

В части Украины объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Украине 23 апреля
Воздушная тревога в Украине 23 апреля. Фото: alarmUkraine

В воздушных силах сообщают об угрозе баллистики.

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Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. В городе работала ПВО. 

Кроме того, враг направил удар на Одессу. Так, пострадали семь человек, из них — двое детей. Повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14 квартирах. 

обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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