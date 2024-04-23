Воздушная тревога в Украине утром 23 апреля — какая угроза

Воздушная тревога

Воздушная тревога во вторник, 23 апреля, охватила половину областей. Украинцев предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил и мониторинговые каналы.

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В части Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 23 апреля. Фото: alarmUkraine

В воздушных силах сообщают об угрозе баллистики.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 апреля выпустили на Киев ударные дроны с территории Курской области. В городе работала ПВО.

Кроме того, враг направил удар на Одессу. Так, пострадали семь человек, из них — двое детей. Повреждены жилые дома, значительные разрушения в 14 квартирах.