Повітряна тривога в Україні зранку 23 квітня — яка загроза

Повітряна тривога

Повітряна тривога у вівторок, 23 квітня, охопила половину областей. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил та моніторингові канали.

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У частині України оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні 23 квітня. Фото: alarmUkraine

У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістики.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. У місті працювала ППО.

Крім того, ворог спрямував удар на Одесу. Так, постраждали семеро осіб, з них — двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14 квартирах.