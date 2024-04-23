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В Україні повітряна тривога — яка загроза

23 квітня 2024 07:29
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Повітряна тривога в Україні зранку 23 квітня — яка загроза
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Повітряна тривога у вівторок, 23 квітня, охопила половину областей. Українців попереджають про загрозу ракетного удару. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил та моніторингові канали. 

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 У частині України оголошена повітряна тривога. 

повітряна тривога в Україні 23 квітня
Повітряна тривога в Україні 23 квітня. Фото: alarmUkraine

У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістики.

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Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. У місті працювала ППО. 

Крім того, ворог спрямував удар на Одесу. Так, постраждали семеро осіб, з них — двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14 квартирах. 

обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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