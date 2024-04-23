Повітряна тривога в Україні зранку 23 квітня — яка загроза

В Україні повітряна тривога — яка загроза
23 квітня 2024 07:29
Повітряна тривога
Повітряна тривога у вівторок, 23 квітня, охопила половину областей. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил та моніторингові канали.
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У частині України оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах повідомляють про загрозу балістики.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 23 квітня випустили на Київ ударні дрони з території Курської області. У місті працювала ППО.
Крім того, ворог спрямував удар на Одесу. Так, постраждали семеро осіб, з них — двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, значні руйнування у 14 квартирах.
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