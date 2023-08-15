Воздушная тревога в Украине 15 августа — угроза удара гиперзвуковыми ракетами

Воздушная Российский самолет Миг-31К. Фото: google

Во вторник, 15 августа, на Украине прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара из-за взлета российских Миг-31К.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 15 августа

Во вторник, 15 августа, около 15:25 все области Украины "покраснели". В воздушных силах предупреждают о взлете российских самолетов Миг-31К с аэродрома "Славейка". Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал".

Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: скрнишот

Как известно, ракеты Х-41 "Кинжал" — гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 12000 км/ч, атакуя цель. Поэтому ей достаточно тяжело, а то и невозможно эффективно противодействовать.

Напомним, около 04.00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.