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В Украине воздушная тревога: угроза ракетного удара

15 августа 2023 15:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 15 августа — угроза удара гиперзвуковыми ракетами
Воздушная Российский самолет Миг-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 15 августа, на Украине прозвучала воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара из-за взлета российских Миг-31К.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 15 августа

Во вторник, 15 августа, около 15:25 все области Украины "покраснели". В воздушных силах предупреждают о взлете российских самолетов Миг-31К с аэродрома "Славейка". Они являются носителями сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал".

воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: скрнишот

скриншот

скриншот

Как известно, ракеты Х-41 "Кинжал" — гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 12000 км/ч, атакуя цель. Поэтому ей достаточно тяжело, а то и невозможно эффективно противодействовать.

Напомним, около 04.00 15 августа в Украине началась воздушная тревога во всех регионах. Оккупанты совершили массированную ракетную атаку.

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