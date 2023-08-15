Повітряна тривога в Україні 15 серпня — загроза удару гіперзвуковими ракетами

Російський літак Міг-31К. Фото: google

У вівторок, 15 серпня, в Україні прозвучала повітряна тривога. Є загроза ракетного удару через зліт російських Міг-31К.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 15 серпня

У вівторок, 15 серпня, близько 15:25 усі області України "почервоніли". У повітряних силах попереджають про зліт російських літаків Міг-31К з аеродрому "Славейка". Вони є носіями надзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал"

Повітряна тривога в Україні 15 серпня. Фото: скрнішот

Як відомо, ракети Х-41 "Кинджал" — гіперзвукова ракета, яка здатна розвивати швидкість у 12000 км/год, атакуючи ціль. Тому їй досить важко, а то й неможливо ефективно протидіяти.

Нагадаємо, близько 04:00 15 серпня в Україні почалася повітряна тривога у всіх регіонах. Окупанти здійснили масовану ракетну атаку.