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В Украине пройдет очередная акция в поддержку военнопленных FreeAzov — где и когда

1 июня 2024 12:11
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Украине пройдет очередная акция в поддержку военнопленных FreeAzov — где и когда
Митинг FreeAzov. Фото: Новини.LIVE
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украине состоится акция Free Azovstal Defenders в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Митинг планируют провести 1-2 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе Free Azovstal .

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За эти два года с момента выхода защитников "Азовстали" в плен, из почти тысячи бойцов "Азова" в обмен попадают единицы. Неоднократно неравнодушные горожане и родственники пленников выходили на улицы города на мирный митинг под названием FreeAzov.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, вы также сможете принять участие в мероприятиях и поддержать свое присутствие наших защитников и их семьи.

FreeAzov 1 июня

  • Ахтырка, 10:00, площадь Успенская;
  • Чернигов, 11:00, за Драмтеатром;
  • Белая Церковь, 12:00, перекресток улицы Олеся Гончара и бульвара Александрийский (возле гостиницы "Кларк");
  • Павлоград, 13:00, Аллея славы;
  • Винница, 14:00, площадь у "Книги".

FreeAzov 2 июня

  • Киев, 12:00, перекресток улицы Героев полка "АЗОВ" и Оболонского проспекта (возле ТЦ "Метрополис", метро "Оболонь");
  • Кролевец, 11:00, Рыночная площадь;
  • Черновцы, 12:00, Центральная площадь, возле Ратуши;
  • Кременчуг, 12:00, возле КСК ЧАО "Кредмаш";
  • Овруч, 12:00, возле городского совета;
  • Николаев, 12:00, проспект Центральный, бульварная зона от улицы Мариупольской до Малой Морской;
  • Кривой Рог, 12:00, площадь Освобождения (сбор возле танка);
  • Ужгород, 12:00 Театральная площадь;
  • Обухов, 12:00, район Песчаная;
  • Львов, 13:00, автопробег, сбор возле ТЦ "Эпицентр" (ул. Зубровская, 27);
  • Днепр, 14:00, ходьба от Пули желаний к перекрестку у цирка;
  • Ивано-Франковск, 16:00, площадь возле ТЦ "Арсен".

Организаторами акций являются непосредственно семьи военнопленных и неравнодушные украинцы.

Напомним, что в нескольких городах Соединенных Штатов Америки на улицы вышли украинские активисты и небезразличные граждане. Они призвали мировое сообщество и американские власти усилить влияние на Россию, чтобы вернуть домой украинских военнопленных.

Ранее мы писали о масштабной акции FreeAzov в Одессе. Люди собрались в центре города, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов", удерживаемых террористической Россией.

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