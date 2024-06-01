В Украине пройдет очередная акция в поддержку военнопленных FreeAzov — где и когда

Митинг FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

В Украине состоится акция Free Azovstal Defenders в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Митинг планируют провести 1-2 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе Free Azovstal .

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За эти два года с момента выхода защитников "Азовстали" в плен, из почти тысячи бойцов "Азова" в обмен попадают единицы. Неоднократно неравнодушные горожане и родственники пленников выходили на улицы города на мирный митинг под названием FreeAzov.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, вы также сможете принять участие в мероприятиях и поддержать свое присутствие наших защитников и их семьи.

FreeAzov 1 июня

Ахтырка, 10:00, площадь Успенская;

Чернигов, 11:00, за Драмтеатром;

Белая Церковь, 12:00, перекресток улицы Олеся Гончара и бульвара Александрийский (возле гостиницы "Кларк");

Павлоград, 13:00, Аллея славы;

Винница, 14:00, площадь у "Книги".

FreeAzov 2 июня

Киев, 12:00, перекресток улицы Героев полка "АЗОВ" и Оболонского проспекта (возле ТЦ "Метрополис", метро "Оболонь");

Кролевец, 11:00, Рыночная площадь;

Черновцы, 12:00, Центральная площадь, возле Ратуши;

Кременчуг, 12:00, возле КСК ЧАО "Кредмаш";

Овруч, 12:00, возле городского совета;

Николаев, 12:00, проспект Центральный, бульварная зона от улицы Мариупольской до Малой Морской;

Кривой Рог, 12:00, площадь Освобождения (сбор возле танка);

Ужгород, 12:00 Театральная площадь;

Обухов, 12:00, район Песчаная;

Львов, 13:00, автопробег, сбор возле ТЦ "Эпицентр" (ул. Зубровская, 27);

Днепр, 14:00, ходьба от Пули желаний к перекрестку у цирка;

Ивано-Франковск, 16:00, площадь возле ТЦ "Арсен".

Организаторами акций являются непосредственно семьи военнопленных и неравнодушные украинцы.

Напомним, что в нескольких городах Соединенных Штатов Америки на улицы вышли украинские активисты и небезразличные граждане. Они призвали мировое сообщество и американские власти усилить влияние на Россию, чтобы вернуть домой украинских военнопленных.

Ранее мы писали о масштабной акции FreeAzov в Одессе. Люди собрались в центре города, чтобы поддержать украинских военнопленных бойцов полка "Азов", удерживаемых террористической Россией.