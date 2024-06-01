В Україні пройде чергова акція на підтримку військовополонених FreeAzov — де і коли

Мітинг FreeAzov. Фото: Новини.LIVE

В Україні вкотре відбудеться акція Free Azovstal Defenders на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Мітинг планують провести 1-2 червня.

Про це повідомляють у пресслужбі Free Azovstal.

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За ці два роки від моменту виходу захисників "Азовсталі" у полон, із майже тисячі бійців "Азову" в обміни потрапляють одиниці. Неодноразово небайдужі містяни та родичі полонених виходили на вулиці міста на мирний мітинг під назвою FreeAzov.

У суботу та неділю, 1 і 2 червня, ви також матимете змогу долучитися до заходів і підтримати своєю присутність наших захисників та їхні сім'ї.

FreeAzov 1 червня

Охтирка, 10:00, площа Успенська;

Чернігів, 11:00, за Драмтеатром;

Біла Церква, 12:00, перехрестя вулиці Олеся Гончара та бульвару Олександрійський (біля готелю "Кларк");

Павлоград, 13:00, Алея слави;

Вінниця, 14:00, площа біля "Книжки".

FreeAzov 2 червня

Київ, 12:00, перехрестя вулиці Героїв полку "АЗОВ" та Оболонського проспекту (біля ТЦ "Метрополіс", метро "Оболонь");

Кролевець, 11:00, Ринкова площа;

Чернівці, 12:00, Центральна площа, біля Ратуші;

Кременчук, 12:00, біля КСК ПрАТ "Кредмаш";

Овруч, 12:00, біля міської ради;

Миколаїв, 12:00, проспект Центральний, бульварна зона від вулиці Маріупольської до Малої Морської;

Кривий Ріг, 12:00, площа Визволення (збір біля танку);

Ужгород, 12:00, Театральна площа;

Обухів, 12:00, район Піщана;

Львів, 13:00, автопробіг, збір біля ТЦ "Епіцентр" (вул. Зубрівська, 27);

Дніпро, 14:00, хода від Кулі бажань до перехрестя біля цирку;

Івано-Франківськ, 16:00, площа біля ТЦ "Арсен".

Організаторами акцій є безпосередньо родини військовополонених та небайдужі українці.

Нагадаємо, що у кількох містах Сполучених Штатів Америки на вулиці вийшли українські активісти та небайдужі громадяни. Вони закликали світову спільноту та американську владу посилити вплив на Росію, щоб повернути додому українських військовополонених.

Раніше ми писали про масштабну акцію FreeAzov у Одесі. Люди зібралися в центрі міста, аби підтримати українських військовополонених бійців полку "Азов", яких утримує терористична Росія.