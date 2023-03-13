В Украине предлагают запретить эвакуацию автомобилей во время войны: что предшествовало

В Украине хотят запретить эвакуацию автомобилей

Депутаты Верховной Рады предлагают запретить эвакуацию транспортных средств инспекторами по парковке во время войны, которая во время полномасштабного вторжения только возросла. При этом часто такие задержания проходят даже без законных оснований.

Об этом говорится в законопроекте №9092, пишет РБК-Украина.

Запрет эвакуации авто во время войны

Депутаты рассказали, что во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки. В таком случае недопустимо требовать от водителей не нарушать правила, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не соблюдении Правил дорожного движения.

К тому же во время военного или чрезвычайного положения может возникнуть необходимость в немедленной и быстрой эвакуации. Однако это невозможно оперативно осуществить, если транспортное средство временно задержано инспекторами по парковке и находится на хранении на специальной площадке или стоянке.

Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается добавить следующее: временное задержание транспортных средств инспекторами по парковке не применяется в местностях, в которых введен правовой режим военного положения или правовой режим чрезвычайного положения.

Напомним, в Украине с ноября могут ввести новые штрафы для водителей. Они будут относиться к требованиям перехода на зимнюю резину, которая может стать обязательной.