В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало
Депутати Верховної Ради пропонують заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами з паркування під час війни, яка під час повномасштабного вторгнення тільки зросла. При цьому часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав.
Про це йдеться в законопроєкті №9092, пише РБК-Україна.
-
Від серії потужних землетрусів у Туреччині загинули понад 48 тисяч людей
-
Ексклюзивні кадри: Зеленський показав потужні фото українських захисників на лінії фронту
-
У Непалі заборонили туристам мандрувати національними парками без гідів
-
Влада Києва була готова оголосити евакуацію через масовані удари рф в січні, — Кличко
-
Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі
-
Герой, страчений окупантами за слова "Слава Україні", виявився громадянином Молдови
-
Прокуратура Миколаївщини розпочала розслідування за фактом ранкового обстрілу
-
ПриватБанк знімає чималі відсотки із деяких карток: що відомо
-
До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми
-
Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією
Заборона евакуації авто під час війни
Депутати розповіли, що під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати автомобілі для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки. У такому разі неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху.
До того ж під час воєнного або надзвичайного стану може виникнути необхідність у негайній та швидкій евакуації. Проте це неможливо оперативно здійснити, якщо транспортний засіб тимчасово затриманий інспекторами з паркування та перебуває на зберіганні на спеціальному майданчику чи стоянці.
Так, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується додати таку примітку: тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування не застосовується в місцевостях, у яких запроваджено правовий режим воєнного стану або правовий режим надзвичайного стану.
Нагадаємо, в Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв. Вони стосуватимуться вимоги переходу на зимову гуму, яка може стати обов'язковою.