В Україні пропонують заборонити евакуацію автомобілів під час війни: що передувало

В Україні хочуть заборонити евакуацію автомобілів

Депутати Верховної Ради пропонують заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами з паркування під час війни, яка під час повномасштабного вторгнення тільки зросла. При цьому часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав.

Про це йдеться в законопроєкті №9092, пише РБК-Україна.

Заборона евакуації авто під час війни

Депутати розповіли, що під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати автомобілі для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки. У такому разі неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху.

До того ж під час воєнного або надзвичайного стану може виникнути необхідність у негайній та швидкій евакуації. Проте це неможливо оперативно здійснити, якщо транспортний засіб тимчасово затриманий інспекторами з паркування та перебуває на зберіганні на спеціальному майданчику чи стоянці.

Так, до Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується додати таку примітку: тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування не застосовується в місцевостях, у яких запроваджено правовий режим воєнного стану або правовий режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, в Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв. Вони стосуватимуться вимоги переходу на зимову гуму, яка може стати обов'язковою.