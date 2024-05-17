В Украине внезапно перестали работать Starlink, когда началось наступление России под Харьковом
Украинские Starlink перестали работать утром 10 мая. Это произошло тогда, когда началось наступление РФ под Харьковом.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.
Из-за чего перестали работать Starlink
Такое произошло впервые за 2 с лишним года войны, пишет The Washington Post. Издание называет причиной потери связи российские радиоэлектронные помехи.
"В какой-то момент мы остались полностью "слепыми". Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали", — рассказал командир подразделения дронов с позывным "Артист".
Накануне украинские военные наблюдали, как Россия наращивает силы в приграничных районах для возможного нападения. Но потом, по словам "Артиста", дроны "просто исчезли".
Напомним, российские войска не перестают атаковать Харьков. Число раненых в Харькове в результате сегодняшних обстрелов достигло 25 человек. Также погибли два человека.
Ранее Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.
Также этой ночью в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.
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