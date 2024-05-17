В Украине внезапно перестали работать Starlink, когда началось наступление России под Харьковом

Starlink на фронте. Фото: Цензор.нет

Украинские Starlink перестали работать утром 10 мая. Это произошло тогда, когда началось наступление РФ под Харьковом.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

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Такое произошло впервые за 2 с лишним года войны, пишет The Washington Post. Издание называет причиной потери связи российские радиоэлектронные помехи.



"В какой-то момент мы остались полностью "слепыми". Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали", — рассказал командир подразделения дронов с позывным "Артист".



Накануне украинские военные наблюдали, как Россия наращивает силы в приграничных районах для возможного нападения. Но потом, по словам "Артиста", дроны "просто исчезли".

Напомним, российские войска не перестают атаковать Харьков. Число раненых в Харькове в результате сегодняшних обстрелов достигло 25 человек. Также погибли два человека.

Ранее Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара КАБами по Харькову. Попадание произошло в Холодногорском районе города.

Также этой ночью в Харькове были слышны взрывы. Российские захватчики били по городу ракетами.