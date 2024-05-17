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В Україні раптово перестали працювати Starlink, коли почався наступ Росії під Харковом — деталі

17 травня 2024 20:35
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В Україні раптово перестали працювати Starlink, коли почався наступ Росії під Харковом — деталі
Starlink на фронті. Фото: Цензор.нет
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Українські Starlink перестали працювати вранці 10 травня. Це сталося тоді, коли почався наступ РФ під Харковом.

Про це пише The Washington Post з посиланням на українських військових.

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Таке сталося вперше за 2 з лишком роки війни, пише The Washington Post. Видання називає причиною втрати зв’язку російські радіоелектронні перешкоди.

"В якийсь момент ми залишилися повністю "сліпими". Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали лише по рації або телефонах, де вони ще працювали", — розповів командир підрозділу дронів із позивним "Артист".

Напередодні українські військові спостерігали за тим, як Росія нарощує сили у прикордонних районах для можливого нападу. Але потім, за словами "Артиста", дрони "просто зникли".

Нагадаємо, російські війська не припиняють атакувати Харків. Кількість поранених у Харкові в результаті сьогоднішнього обстрілу досягла 25 осіб. Також загинуло двоє людей.

Раніше Синєгубов повідомив, що росіяни завдали два удари КАБами по Харкову. Влучання сталося у Холодногірському районі міста. 

Також цієї ночі в Харкові було чутно вибухи. Російські загарбники били по місту ракетами.

російські війська
Ілон Маск
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війна в Україні
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