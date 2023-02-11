Шмыгаль анонсировал создание Центра гуманитарного разминирования

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

В Украине создадут Центр гуманитарного разминирования. Он будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВД, стран-партнеров и международных организаций.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Центр гуманитарного разминирования

По словам Шмыгаля, на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС стороны обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения.

"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", — указал премьер-министр.

Также он сообщил, что вследствие войны рф против Украины, последняя является самой загрязненной минами и снарядами в мире. То есть, гуманитарное разминирование — это первый этап восстановления деоккупированных территорий.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про евроинтеграционные планы Украины. По его словам, Украина имеет амбициозную цель стать членом Евросоюза через 2 года и для этого страна планирует выполнить все рекомендации Еврокомиссии.

По словам Шмыгаля, Украина панирует выполнить все 7 рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели будет решен вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.