Шмыгаль анонсировал создание Центра гуманитарного разминирования

В Украине создадут центр гуманитарного разминирования: какие функции он будет выполнять
В Украине создадут Центр гуманитарного разминирования. Он будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВД, стран-партнеров и международных организаций.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Центр гуманитарного разминирования
По словам Шмыгаля, на совещании с МВД, Минобороны, Минэкономики и ГСЧС стороны обсудили проблемные вопросы гуманитарного разминирования в Украине и обязанности будущего учреждения.
"Украинский центр гуманитарного разминирования улучшит координацию между всеми субъектами противоминной деятельности. А также позволит привлечь все возможные ресурсы для проведения разминирования", — указал премьер-министр.
Также он сообщил, что вследствие войны рф против Украины, последняя является самой загрязненной минами и снарядами в мире. То есть, гуманитарное разминирование — это первый этап восстановления деоккупированных территорий.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про евроинтеграционные планы Украины. По его словам, Украина имеет амбициозную цель стать членом Евросоюза через 2 года и для этого страна планирует выполнить все рекомендации Еврокомиссии.
По словам Шмыгаля, Украина панирует выполнить все 7 рекомендаций Европейской комиссии как можно быстрее. В частности, в ближайшие недели будет решен вопрос о начале отбора судей в Конституционный суд. Ведем консультации с Еврокомиссией по этому вопросу, чтобы максимально быстро перейти к конкретным переговорам по вступлению.