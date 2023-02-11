Шмигаль анонсував створення Центру гуманітарного розмінування

В Україні створять центр гуманітарного розмінування: які функції він виконуватиме
В Україні створять Центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію про потреби розмінування міністерств, ОВС, країн-партнерів та міжнародних організацій.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Центр гуманітарного розмінування
За словами Шмигаля, на нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС сторони обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов'язки майбутньої установи.
"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб'єктами протимінної діяльності. А також дозволить залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", — зазначив прем'єр-міністр.
Також він повідомив, що внаслідок війни рф проти України, остання є найбільш забрудненою мінами та снарядами у світі. Тобто, гуманітарне розмінування — це перший етап відновлення деокупованих територій.
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про євроінтеграційні плани України. За його словами, Україна має амбітну мету стати членом Євросоюзу за 2 роки та для цього країна планує виконати всі рекомендації Єврокомісії.
За словами Шмигаля, Україна панує виконати всі 7 рекомендацій Європейської комісії якнайшвидше. Зокрема, найближчими тижнями буде розв'язане питання про початок відбору суддів до Конституційного суду. Ведемо консультації з Єврокомісією щодо цього питання, щоб максимально швидко перейти до конкретних переговорів щодо вступу.