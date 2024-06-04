Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине создадут военную полицию — какие полномочия она будет иметь arrow

В Украине создадут военную полицию — какие полномочия она будет иметь

4 июня 2024 17:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Какие полномочия будут иметь представители Военной полиции
Военные полицейские. Фото иллюстративное: defence.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине планируют создать военную полицию. Эти полицейские будут иметь право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы, а в случае необходимости проникать в жилье или другое домовладение.

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады в пятницу, 31 мая.

Читайте также:
В Украине создадут военную полицию — какие полномочия у нее будут - фото 1
Скриншот законопроекта о Военной полиции

Сейчас в Украине функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ, но в случае появления Военной полиции она в течение трех месяцев перестанет работать.

Что будет делать Военная полиция

Полномочия военных полицейских

  • поддержание правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;
  • патрулирование гарнизонов, прилегающих к ним населенных пунктов, территорий военных городков и военных объектов, мест дислокации воинских частей и прилегающих к ним территорий, а также общественных мест;
  • розыск и задержание военнослужащих в случаях, определенных законом, а также розыск пропавших без вести военнослужащих;
  • розыск похищенного или утраченного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему и взрывчатых веществ, состоящих на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта;
  • контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;
  • регулирование дорожного движения на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, а также сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения;
  • остановка военных транспортных средств;
  • проверка документов в случае нарушений водителями ПДД;
  • защита прав военнослужащих и членов их семей;
  • проведение служебных расследований и служебных проверок.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что поддерживают создание военной полиции и призвали народных депутатов определить приоритетным законопроект о создании этой структуры.

Также мы рассказывали, будут ли бронировать от мобилизации полицейских. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что такие специалисты должны иметь бронь от военного призыва.

законопроект
Верховная Рада
военнослужащие
полиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня