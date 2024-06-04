Які повноваження матимуть представники Військової поліції

Військові поліцейські. Фото ілюстративне: defence.org.ua

В Україні планують створити військову поліцію. Ці поліцейські матимуть право в невідкладних випадках зупиняти авто та перевіряти у водіїв документи, а в разі необхідності проникати до житла чи іншого домоволодіння.

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради в п'ятницю, 31 травня.

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Скриншот законопроєкту про Військову поліцію

Зараз в Україні функціонує Військова служба правопорядку в ЗСУ, але у разі появи Військової поліції вона впродовж трьох місяців припинить роботу.

Що робитиме Військова поліція

Повноваження військових поліцейських

підтримання правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об'єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів, а також серед особового складу національного контингенту, направленого Україною для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

патрулювання гарнізонів, прилеглих до них населених пунктів, територій військових містечок і військових об'єктів, місць дислокації військових частин і прилеглих до них територій, а також громадських місць;

розшук та затримання військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

розшук викраденої або втраченої вогнепальної зброї, бойових припасів до неї та вибухових речовин, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту;

контроль над дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів;

регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, а також супровід цих колон та транспортних засобів спеціального призначення;

зупинення військових транспортних засобів;

перевірка документів у разі порушень водіями ПДР;

захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей;

проведення службових розслідувань та службових перевірок.

Раніше в Міністерстві оборони України заявили, що підтримують створення військової поліції, та закликали народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт про створення цієї структури.

Також ми розповідали, чи бронюватимуть від мобілізації поліцейських. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що такі фахівці повинні мати бронь від військового призову.