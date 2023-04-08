В Украине создали интерактивную карту для беженцев, которые ищут приют за границей
Минреинтеграции Украины создало интерактивную карту для граждан, которые ищут убежище за границей. Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах, а также о помощи, доступной соискателям убежища в странах их пребывания.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Интерактивная карта
Используя карту, люди могут узнать, как получить временную защиту, а также о социальном и медицинском обеспечении, доступном им в странах пребывания. Информация на карте содержит ссылки на официальные источники, которые обеспечивают ее достоверность.
Интерактивная карта может быть полезна соискателям убежища, которые ищут информацию о том, какие страны могут предоставить им защиту, какие правила и процедуры им нужно соблюдать, а также как получить помощь в их стране пребывания. Пользователи могут получить доступ к карте, перейдя по ссылке на сайте МИДа Украины.
Напомним, что в Польше только 17% высококвалифицированных граждан Украины, которые выехали в эту страну из-за войны после 24 февраля 2022 года, нашли работу в своей отрасли. В основном, польские работодатели предлагают специалистам работу в банках, логистике, сфере государственных услуг.