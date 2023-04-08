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В Украине создали интерактивную карту для беженцев, которые ищут приют за границей

8 апреля 2023 16:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинцы ищут приют за границей. Фото: Судово-юридическая газета
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Минреинтеграции Украины создало интерактивную карту для граждан, которые ищут убежище за границей. Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах, а также о помощи, доступной соискателям убежища в странах их пребывания.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Интерактивная карта

Используя карту, люди могут узнать, как получить временную защиту, а также о социальном и медицинском обеспечении, доступном им в странах пребывания. Информация на карте содержит ссылки на официальные источники, которые обеспечивают ее достоверность.

Интерактивная карта может быть полезна соискателям убежища, которые ищут информацию о том, какие страны могут предоставить им защиту, какие правила и процедуры им нужно соблюдать, а также как получить помощь в их стране пребывания. Пользователи могут получить доступ к карте, перейдя по ссылке на сайте МИДа Украины. 

Минреинтеграции

Минреинтеграции

Минреинтеграции

Напомним, что в Польше только 17% высококвалифицированных граждан Украины, которые выехали в эту страну из-за войны после 24 февраля 2022 года, нашли работу в своей отрасли. В основном, польские работодатели предлагают специалистам работу в банках, логистике, сфере государственных услуг.

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