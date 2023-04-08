В Україні створили інтерактивну картку для біженців, які шукають притулок за кордоном

Українці шукають притулку за кордоном Фото: Судово-юридична газета

Мінреінтеграції України створила інтерактивну карту для громадян, які шукають притулок за кордоном. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в'їзду та перебування в різних країнах, а також про допомогу, доступну претендентам на притулок у країнах їх перебування.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Інтерактивна картка

Використовуючи карту, люди можуть дізнатися, як отримати тимчасовий захист, а також про соціальне та медичне забезпечення, доступне їм у країнах перебування. Інформація на карті містить посилання на офіційні джерела, які забезпечують її вірогідність.

Інтерактивна карта може бути корисною претендентам, які шукають інформацію про те, які країни можуть надати їм захист, які правила та процедури їм потрібно дотримуватися, а також як отримати допомогу в їхній країні перебування. Користувачі можуть отримати доступ до карти, перейшовши за посиланням на сайті МЗС України.

Нагадаємо, що у Польщі лише 17% висококваліфікованих громадян України, які виїхали до цієї країни через війну після 24 лютого 2022 року, знайшли роботу у своїй галузі. Здебільшого польські роботодавці пропонують спеціалістам роботу у банках, логістиці, сфері державних послуг.