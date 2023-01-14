В Украине суд вынес приговор четырем российским оккупантам, которые жестоко обращались с гражданскими

В Украине судили четырех оккупантов, которые жестоко обращались с гражданскими: на сколько "сядут"
В Украине осудили четырех российских военнослужащих, которые жестоко обращались с гражданскими во время оккупации села Ягодного в Черниговской области. Захватчикам объявили приговоры в виде лишения свободы на 10 и 12 лет.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
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Подробности
Прокурором в суде доказано, что осужденные в марте 2022 года в оккупированном селе Ягодное в Черниговской области проникли на территорию одного из домовладений. Они содержали семью из четырех гражданских, в том числе 6-летнего ребенка, в мороз в неотапливаемом погребе. При отрицательной температуре воздуха, угрожая расстрелом, заставили главу семьи раздеться и искали татуировки.
При публичном обвинении Черниговской областной прокуратуры суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В порядке специального судебного разбирательства командир миномета одного из подразделений из рф приговорен к 10 годам лишения свободы. Заместителю командира взвода и двум рядовым военнослужащим назначено наказание в виде 12 лет за решеткой.
Напомним, следствие собрало доказательства преступления двух российских военных в Гостомеле весной прошлого года. Россияне обустроили на территории Гостомельского приюта для животных свой временный военный пункт, вовлекая в работу на его территории местных жителей.
Также мы писали, что в Черниговской области российского оккупанта приговорили к 10 годам лишения свободы. Захватчик во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями.