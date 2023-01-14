В Україні суд виніс вирок чотирьом російським окупантам, які жорстоко поводились із цивільними

В Україні судили чотирьох окупантів, які жорстоко поводились із цивільними: на скільки "сядуть"
В Україні засудили чотирьох російських військовослужбовців, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села Ягідного в Чернігівській області. Загарбникам оголосили вироки у вигляді позбавлення волі на 10 та 12 років.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
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Деталі
Прокурором в суді доведено, що засуджені у березні 2022 року в окупованому селі Ягідне на Чернігівщині проникли на територію одного з домоволодінь. Вони утримували родину із чотирьох цивільних, в тому числі 6-річну дитину, в мороз в неопалюваному погребі. При мінусовій температурі повітря, погрожуючи розстрілом, примусили голову родини роздягнутися та шукали татуювання.
За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури суд визнав їх винними в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У порядку спеціального судового розгляду командира міномета одного з підрозділів зс рф засуджено до 10 років позбавлення волі. Заступнику командира взводу та двом рядовим військовослужбовцям призначено покарання у виді 12 років за ґратами.
Нагадаємо, слідство зібрало докази злочину двох російських військових в Гостомелі навесні минулого року. Росіяни облаштували на території Гостомельського притулку для тварин свій тимчасовий військовий пункт, залучаючи до роботи на його території місцевих жителів.
Також ми писали, що у Чернігівській області російського окупанта засудили до 10 років позбавлення волі. Загарбник під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.