В Україні суд виніс вирок чотирьом російським окупантам, які жорстоко поводились із цивільними

Загарбники знущалися з родини

В Україні засудили чотирьох російських військовослужбовців, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села Ягідного в Чернігівській області. Загарбникам оголосили вироки у вигляді позбавлення волі на 10 та 12 років.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Деталі

Прокурором в суді доведено, що засуджені у березні 2022 року в окупованому селі Ягідне на Чернігівщині проникли на територію одного з домоволодінь. Вони утримували родину із чотирьох цивільних, в тому числі 6-річну дитину, в мороз в неопалюваному погребі. При мінусовій температурі повітря, погрожуючи розстрілом, примусили голову родини роздягнутися та шукали татуювання.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури суд визнав їх винними в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У порядку спеціального судового розгляду командира міномета одного з підрозділів зс рф засуджено до 10 років позбавлення волі. Заступнику командира взводу та двом рядовим військовослужбовцям призначено покарання у виді 12 років за ґратами.

Нагадаємо, слідство зібрало докази злочину двох російських військових в Гостомелі навесні минулого року. Росіяни облаштували на території Гостомельського притулку для тварин свій тимчасовий військовий пункт, залучаючи до роботи на його території місцевих жителів.

Також ми писали, що у Чернігівській області російського окупанта засудили до 10 років позбавлення волі. Загарбник під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.