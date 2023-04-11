В Украине будут судить оккупанта, который расстреливал гражданских в Ирпене

Обстрелянные гражданские автомобили в Ирпене. Фото: Офис Генерального прокурора

Военнослужащего рф будут судить за жестокое убийство мирных жителей Ирпеня Киевской области. Гражданские пытались эвакуироваться в другие населенные пункты.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении российского военного по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"Расследованием установлено, что 5 марта 2022 года российские военные 173-го отдельного разведывательного батальона и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в Ирпене по улице Федора Кричевского. Они проверяли людей на блокпосте на выезде из города", — говорится в сообщении.

Захватив объекты, россияне установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого. Во время оккупации это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города.

Установлено, что 6 марта прошлого года в 07:30 гражданские жители Ирпеня попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Они наклеили на машины бумажки с надписями "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ".

Колонна авто двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Олега Кошевого в направлении Житомирской трассы. Когда люди доехали до ЖК "Кошевой", по ним из гранатометов и стрелкового оружия начали стрелять оккупанты.

В результате атаки шести автомобилей погибли пять человек и еще семь получили ранения

"Оккупанты жестоко относились к раненым и не давали возможности оказать им помощь", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Оккупант, которого будут судить за убийство украинцев. Фото: Офис Генерального прокурора

Обстрелянные гражданские автомобили в Ирпене. Фото: Офис Генерального прокурора

Обстрелянные гражданские автомобили в Ирпене. Фото: Офис Генерального прокурора

Обстрелянные гражданские автомобили в Ирпене. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, за жестокое обращение с гражданским населением в Черниговской области будут судить 15 военнослужащих россии. По данным следствия, они содержали сотни людей в подвале школы в селе Ягодное.