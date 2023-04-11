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В Україні судитимуть окупанта, який розстрілював цивільних в Ірпені

11 квітня 2023 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні судитимуть окупанта, який розстрілював цивільних в Ірпені
Обстріляні автомобілі цивільних в Ірпені. Фото: Офіс Генерального прокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовця рф судитимуть за жорстоке вбивство мирних мешканців Ірпеня Київської області. Цивільні намагалися евакуюватися в інші населені пункти.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що 5 березня 2022 року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в Ірпені по вулиці Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста", — йдеться у повідомленні.

Захопивши об'єкти, росіяни встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вул. Олега Кошового. Під час окупації це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

Встановлено, що 6 березня минулого року, о 07:30 цивільні жителі Ірпеня спробували евакуюватися з міста на власних автівках. Вони наклеїли на машини листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ". 

Колона авто рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Олега Кошового у напрямку Житомирської траси. Коли люди доїхали до ЖК "Кошовий" по них із гранатометів та стрілецької зброї почали стріляти окупанти.

Внаслідок атаки шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім — отримали поранення

"Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу", — додали в Офісі Генпрокурора. 

Оккупант, которого будут судить за убийство украинцев
Окупант, якого судитимуть за вбивство українців. Фото: Офіс Генерального прокурора 
Обстрелянные автомобили гражданских в Ирпене
Обстріляні автомобілі цивільних в Ірпені. Фото: Офіс Генерального прокурора
Обстрелянные автомобили гражданских в Ирпене
Обстріляні автомобілі цивільних в Ірпені. Фото: Офіс Генерального прокурора
Обстрелянные автомобили гражданских в Ирпене
Обстріляні автомобілі цивільних в Ірпені. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, за жорстоке поводження з цивільним населенням на Чернігівщині судитимуть 15 військовослужбовців росії. За даними слідства, вони утримували сотні людей у підвалі школи у селі Ягідне. 

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