В Украине будут судить полицейского, который хотел продать россиянам военные базы данных

Задержание полицейского-предателя. Фото: пресс-служба ГБР

В суд передали дело милиционера из Сумской области, который хотел заработать на продаже секретных военных баз данных. Свое предательство мужчина оценил в 40 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Сумской изменник

В Сумской области спецслужбы обнаружили нечистого на руку милиционера.

Он имел доступ к военным данным, в частности, знал расположение украинских блокпостов и воинских частей, а также пароли на блокпостах.

Злоумышленник использовал эти данные для того, чтобы помогать контрабандистам возить в Россию сигареты.

Желание заработать на войне

Во время этой преступной деятельности горе-блюститель порядка начал собирать информацию о Силах обороны в регионе.

В частности, предатель получал данные о паролях на блокпостах, расположении подразделений ВСУ, в частности, и руководящем составе.

Также мужчина узнавал, в каких подразделениях Сил обороны есть тепловизоры и другая военная техника.

Деньги и задержание

На секретных военных данных сумской изменник хотел заработать 40 тысяч гривен.

"По версии следствия, за сделкой могли стоять вражеские спецслужбы. Поскольку такие данные могли передаваться в спецслужбы РФ, которые часто "крышуют" контрабанду. Это могло повредить обороноспособности нашей страны", — подчеркнули в ГБР.

Поэтому работники Госбюро совместно с СБУ и пограничниками задержали предателя во время получения денег.

Подозреваемый был отправлен под стражу, а следствие тем временем собрало необходимые доказательства и отправило дело в суд.

Напомним, что в суд поступило и дело о государственной измене бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Олега Волошина.