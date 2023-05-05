В Украине будут судить полицейского, который хотел продать россиянам военные базы данных
В суд передали дело милиционера из Сумской области, который хотел заработать на продаже секретных военных баз данных. Свое предательство мужчина оценил в 40 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сумской изменник
В Сумской области спецслужбы обнаружили нечистого на руку милиционера.
Он имел доступ к военным данным, в частности, знал расположение украинских блокпостов и воинских частей, а также пароли на блокпостах.
Злоумышленник использовал эти данные для того, чтобы помогать контрабандистам возить в Россию сигареты.
Желание заработать на войне
Во время этой преступной деятельности горе-блюститель порядка начал собирать информацию о Силах обороны в регионе.
В частности, предатель получал данные о паролях на блокпостах, расположении подразделений ВСУ, в частности, и руководящем составе.
Также мужчина узнавал, в каких подразделениях Сил обороны есть тепловизоры и другая военная техника.
Деньги и задержание
На секретных военных данных сумской изменник хотел заработать 40 тысяч гривен.
"По версии следствия, за сделкой могли стоять вражеские спецслужбы. Поскольку такие данные могли передаваться в спецслужбы РФ, которые часто "крышуют" контрабанду. Это могло повредить обороноспособности нашей страны", — подчеркнули в ГБР.
Поэтому работники Госбюро совместно с СБУ и пограничниками задержали предателя во время получения денег.
Подозреваемый был отправлен под стражу, а следствие тем временем собрало необходимые доказательства и отправило дело в суд.
Напомним, что в суд поступило и дело о государственной измене бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Олега Волошина.