В Україні судитимуть правоохоронця, який хотів продати росіянам військові бази даних

Затримання правоохоронця-зрадника. Фото: пресслужба ДБР

До суду передали справу правоохоронця із Сумської області, який хотів заробити на продажу секретних військових баз даних. Свою зраду чоловік оцінив у 40 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Сумський зрадник

У Сумській області спецслужби виявили нечистого на руку правоохоронця.

Він мав доступ до військових даних, зокрема, знав розташування українських блокпостів та військових частин, а також паролі на блокпостах.

Зловмисник використовував ці дані для того, аби допомагати контрабандистам возити до Росії цигарки.

Бажання заробити на війні

Під час цієї злочинної діяльності горе-правоохоронець почав збирати інформацію про Сили оборони у регіоні.

Зокрема, зрадник отримував дані про паролі на блокпостах, розташування підрозділів ЗСУ, зокрема, і керівного складу.

Також чоловік виясняв, у яких підрозділах Сил оборони є тепловізори та інша військова техніка.

Гроші і затримання

На секретних військових даних сумський зрадник хотів заробити 40 тисяч гривень.

"За версією слідства, за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби. Оскільки такі дані могли передаватись до спецслужб РФ, які часто "кришують" контрабанду. Це могло зашкодити обороноздатності нашої країни", — наголосили у ДБР.

Тому працівники Держбюро, спільно із СБУ та прикордонниками, затримали зрадника під час отримання грошей.

Підозрюваного відправили під варту, а слідство тим часом зібрало необхідні докази і відправило справу до суду.

Нагадаємо, що до суду надійшла і справа про державну зраду колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Олега Волошина.