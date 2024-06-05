Воздушная тревога в Украине — взлет российских самолетов

В Украине третья за день масштабная воздушная тревога — какая угроза
В Украине раздается третья за среду 5 июня масштабная воздушная тревога. По предварительным данным, зафиксирован новый взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Масштабная воздушная тревога в Украине
По информации от командования ПС, борт взлетел с авиабазы ПКС РФ в Ахтубинске Астраханской области России.
По состоянию на 15:51 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Воздушная тревога по Украине — последние новости
Напомним, что российский истребитель уже взлетал днем , 5 июня, в результате чего звучала масштабная воздушная тревога.
Незадолго до этого по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы от баллистических ракет.
Сирены звучали и ночью: в отдельных регионах была угроза налета вражеских дронов и авиаударов .
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