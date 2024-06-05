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В Украине третья за день масштабная воздушная тревога — какая угроза

5 июня 2024 15:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине — взлет российских самолетов
Истребитель МиГ-31 готовится к взлету с Ахтубинского аэродрома. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине раздается третья за среду 5 июня масштабная воздушная тревога. По предварительным данным, зафиксирован новый взлет российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине

По информации от командования ПС, борт взлетел с авиабазы ПКС РФ в Ахтубинске Астраханской области России.

воздушная тревога мог-31
Скриншот сообщения ПС ВСУ

По состоянию на 15:51 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Воздушная тревога по Украине — последние новости

Напомним, что российский истребитель уже взлетал днем , 5 июня, в результате чего звучала масштабная воздушная тревога.

Незадолго до этого по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы от баллистических ракет.

Сирены звучали и ночью: в отдельных регионах была угроза налета вражеских дронов и авиаударов .

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