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В Украине продолжается мобилизация  — чего ожидать в ноябре

1 ноября 2023 03:31
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Украине продолжается мобилизация  — чего ожидать в ноябре
Мобилизация в Украине. Фото: Униан
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация до 15 ноября. Впрочем, это сугубо техническая дата, и скоро Верховная Рада продлит его срок, а значит — и мобилизацию.

Об этом пишет 24 канал.

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Ситуация на фронте сегодня тяжелая как никогда. Несмотря на многочисленные потери, оккупационные войска готовятся к наступлению.

"Также в России на постоянной основе происходит мобилизация, и каждый месяц набирают до 20 000 новых бойцов  как мужчин, так и женщин. При этом у Путина на руках до сих пор остается козырь большой мобилизации — осенью 2022 года этот шаг сумел спасти россиян на фронте. Тогда за ошибки путинских генералов заплатили своей жизнью многочисленные русские "мобики". Впрочем, врагу удалось остановить украинское наступление и удержать фронт ", — говорится в сообщении.

В Украине продлевают мобилизацию

Тем временем Силы обороны также теряют самый ценный ресурс – людей, поэтому нуждаются в ротации и кадровом усилении.

"Эти вопросы решает общая мобилизация, действующая в Украине в условиях военного положения. В настоящее время военное положение в нашем государстве официально длится до 15 ноября 2023 года. Впрочем, это сугубо техническая дата", — говорится в сообщении.

Между тем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит всем мужчинам выезжать за границу.

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