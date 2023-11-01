В Україні триває мобілізація — чого очікувати в листопаді

Мобілізація в Україні. Фото: Уніан

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація до 15 листопада. Втім, це суто технічна дата, й незабаром Верховна Рада продовжить його термін, а значить — і мобілізацію.

Про це пише 24 канал.

Читайте також:

Ситуація на фронті на сьогодні важка як ніколи. Попри численні втрати, окупаційні війська готуються до нового наступу.

"Також в Росії на постійній основі відбувається мобілізація, й кожного місяця набирають до 20 000 нових бійців — як чоловіків, так вже і жінок. При цьому у Путіна на руках досі залишається козир великої мобілізації – восени 2022 року цей крок зумів врятувати росіян на фронті. Тоді за помилки путінських генералів заплатили своїм життям численні руські "мобікі". Утім, ворогу вдалося зупинити український наступ і втримати фронт", — йдеться у повідомленні.

В Україні подовжають мобілізацію

Тим часом Сили оборони також втрачають найцінніший ресурс – людей, тому потребують ротації та кадрового підсилення.

"Ці питання вирішує загальна мобілізація, що діє в Україні в умовах воєнного стану. Наразі воєнний стан в нашій державі офіційно триває до 15 листопада 2023 року. Втім, це суто технічна дата", — мовиться у повідомленні.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить усім чоловікам виїздити за кордон.